المحليات

“الكهرباء” تعوض المتأثرين بالانقطاعات في المنطقة الجنوبية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time29 / رمضان / 1440 هـ       3 يونيو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من منطقة عسير ومنطقة جازان ومنطقة نجران, ومنطقة الباحة، وذلك بحسم 25 بالمائة من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019 م وذلك التزاما من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.

و كررت الشركة السعودية للكهرباء شديد اعتذارها لمشتركيها الأعزاء جراء ما حدث من انقطاع للخدمة الكهربائية على أجزاء متفرقة من المنطقة الجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وما نتج عن ذلك من معاناة المشتركين الأعزاء في هذا الشهر الكريم .

ابراهيم عبد الغفار

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