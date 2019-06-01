3 توابل تساعدك على حرق الدهون

خاص البلاد – نيفين عباس

للتوابل والبهارات دور هام وفعال فى إنقاص الوزن

ونستعرض لكِ بعض أنواع البهارات التى لا غنى عنها فى إنقاص الوزن وتعتبر طريقة صحية وطبيعية وآمنة لإنقاص الوزن بدون أضرار جانبية

أولاً بهار الكمون، الذى يحتوى على مادة فيتوستيرول وهى بدورها مادة تمنع إمتصاص الكوليسترول من الأطعمة التى تحتوى على دهون كثيرة

ويتخلص أيضاً من غازات المعدة التى تكسب وزناً إضافياً، ويمكن تناوله إما بالطعام أو السلطات أو شرب مغلى الكمون قبل الإفطار أو الغذاء

ثانياً الفلفل الحار بأنواعه، لأنه يحتوى على مادة كابسيسين وهى مادة تعمل على رفع معدل الأيض، ما يزيد من معدلات حرق الدهون

لذا من الأفضل خاصة لمحبى الطعام الحار إضافة الشطة أو الفلفل الحار بأنواعه للمساعدة فى حرق الدهون بشكل أسرع

ثالثاً القرفة أو الدارسين، لأنها تساعد على تخفيض معدل السكر بالدم وترفع أيضاً مستوى الأيض، لذا من الأفضل إدخال القرفة بالطعام أو المشروبات خاصة إذا كنتِ ممن يعانين من ألام وإحتباس الدورة الشهرية، لأن القرفة تساعد بشكل كبير على نزول دم الحيض بشكل أسرع وتخفف من الألم