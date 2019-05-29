رئيس ديوان المراقبة يشكر خادم الحرمين

الرياض- واس

رفع رئيس ديوان الـمراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالـمحسن العنقري، الشكر والتقدير لـخادم الـحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان علـى تفضله – حفظه الله – بالـموافقة على صرف مكـافأة تشـجيعيــة سـخية لأبنائه الـمخلصين من منسوبي الديوان،

ودعمه وتشجيعه الـمتواصل لهذا الـجهاز الرقابي، وحرصه الدائم – أيّده الله – علـى تمكين الديوان من النهوض بالدور الـمنوط به وأداء مسؤولياته بأعلى مستويات الـجودة المهنية، تنفيذاً لتوجيـهات خادم الـحرمين الشريفين وسمو ولـي عهده الأمين – حفظهما الله -.