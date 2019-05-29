البنك الأهلي ينفذ مبادرة “إفطارك علينا”

جدة ــ البلاد

ضمن مبادرات حملة “سعادة أهالينا 2019” خلال شهر رمضان المبارك، أطلق البنك الأهلي مبادرة “إفطارك علينا” الخيرية للعام السابع على التوالي وذلك في إطار مسؤوليته المجتمعية واستكمالاً لالتزامه بتعزيز مفهوم العمل التطوعي لدى موظفيه ضمن برنامج الأهلي للعمل التطوعي، والتي تقدم هذا الموسم 18 ألف وجبة إفطار صائم لقائدي المركبات بهدف مساعدتهم على الالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية وذلك بتهدئة السرعة على الطرقات وعدم الاستعجال قبيل موعد الإفطار لتجنب الحوادث المرورية.

وتُعد حملة “إفطارك علينا” من أهم وأكبر حملات توزيع وجبات الإفطار في المملكة بمشاركة أكثر من 100 متطوع يقدمون يومياً 600 وجبة إفطار في الطرق والميادين الرئيسية بالرياض وجدة والدمام للصائمين الذين تعثر وصولهم إلى أماكن إفطارهم، كما اتاحت حملة “إفطارك علينا” الفرصة للمتطوعين من خارج البنك بالمشاركة فيها، والتي تأتي امتداداً للمبادرات التي يقدمها البنك سنويا في الشهر الفضيل…وشارك موظفي البنك وأبنائهم في مختلف مدن المملكة بالتطوع في هذه الحملة وذلك ضمن برنامج الأهلي للعمل التطوعي، والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لهم للمساهمة في المبادرات التطوعية المختلفة كجزء من برامج البنك الأهلي المجتمعية “أهالينا”، كما تهدف الحملة إلى تفعيل العمل التطوعي ونشر فعل الخير والمسؤولية الاجتماعية من خلال توزيع وجبات لإفطار الصائمين.

يأتي ذلك تأكيداً على سعي البنك الأهلي منذ نشأته إلى التفاعل مع المجتمع السعودي ساعياً إلى المساهمة في القيام بدوره في المسئولية الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن، ودعماً لمثل تلك المبادرات التي تسهم في نشر الخير وبث روح التكاتف بين أفراد المجتمع من خلال كافة منسوبيه…الجدير بالذكر أن برامج الأهلي للمسؤولية المجتمعية “أهالينا” تسعى دائماً الى تلمّس احتياجات المجتمع الفعلية والمساهمة في دعم المبادرات الاجتماعية الهادفة، وذلك وفق استراتيجية محددة تسعى الى تمكين المجتمع بكافة أفراده وشرائحه.