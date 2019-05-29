الأمير فيصل بن فهد يكرم طلاب جامعة حائل

حائل- واس

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل على تميز طلاب جامعة حائل في الأعمال التطوعية وبما حققوه في مشاركتهم بمسابقة غرس وحصولهم على المركز الأول من بين 900 مبادرة مشاركة من 30 جامعة على مستوى المملكة.

‏جاء ذلك لدى استقباله مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم والطلاب الحاصلين على المركز الأول في المسابقة.

وثمن مدير الجامعة, اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وسمو نائبه بالجامعة ومنسوبيها وبالبرامج والمبادرات التي تنفذها، مشيرًا إلى أن المبادرة الفائزة ستحتضن كمبادرة ريادة اجتماعية وتنفيذها.



وقدم شرحًا عن التقرير السنوي لإدارة العمل التطوعي (برامج الأندية، الفرق التطوعية، المبادرات) وعن ما حققته الإدارة 120 فرصة تطوعية استهدفت تحقيق 18 ألف ساعة تطوعية أنجز زيادة في عدد الساعات إلى 21 ألف ساعة تطوعية نفذها 3 آلاف متطوع من طلبة الجامعة بمختلف الكليات.

حضر الاستقبال، وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري.