550 عامل نظافة على مائدة الإفطار الجماعي

أبو عريش- البلاد

نظم فريق لنسعد التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، حفل إفطار جماعي لأبطال النظافة ، بالتعاون مع وحدة الكشافة باللجنة، وذلك باستراحة رجل الأعمال عقلا العنزي بحضور رئيس بلدية أبوعريش محمد بن مسفر القحطاني.

وشارك أكثر من 550 عاملا من عمال البلدية وشركات المقاولات في حفل الإفطار، الذي جاء بهدف تعزيز التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع بكافة أطيافه وبين عمال النظافة إلى جانب تقدير الدور الكبير الذي يقوم به العمال بكل جد وإخلاص لأداء مهامهم وشكرهم على ذلك، انطلاقا من المسئولية المجتمعية لفريق نسعد التطوعي.

وأبدى العمال سعادتهم بالمشاركة في الإفطار الجماعي معربين عن تقديرهم لكل من ساهم في التنظيم.