بعد الحظر الأميركي.. “هواوي” تطور نظاماً ينافس “أندرويد”

البلاد : وكالات

أعلنت شركة معدات الاتصالات الصينية « هواوي تكنولوجيز

ويأتي ذلك بعد قرار الإدارة الأميركية فرض قيود على تعامل الشركات الأميركية مع الشركة الصينية

مما يهدد انتظام حصول الأخيرة على احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية.

في الوقت نفسه أشارت الشركة إلى دخولها في محادثات مع شركة «ألفابيت» الشركة الأم لشركة «غوغل»

لبحث سبل التعامل مع قرار الإدارة الأميركية في أعقاب إعلان غوغل منع

وصول مستخدمي هواتف «هواوي» الجديدة إلى بعض خصائص نظام التشغيل أندرويد.

وقال ممثل «هواوي» لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي «أبراهام ليو» خلال مؤتمر في بروكسل اليوم إنه بمجرد منع استخدام نظام تشغيل «غوغل» في أجهزة شركته «سيظهر الخيار البديل بصورة طبيعية سواء من جانب هواوي أو من جانب أي طرف آخر».

وقال «ليو» إن «هواوي» تعمل حاليا على تطوير نظام تشغيل خاص بها لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن توقيت طرح النظام الجديد، مضيفا أن الشركة ستقوم بكل ما في استطاعتها لتخفيف آثار القرارات الأميركية.

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وأضاف «ليو» أن الشركة على استعداد لتوقيع اتفاقيات تضمن عدم استخدام تكنولوجياتها في التجسس، حيث نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ليو القول إن الشركة «على استعداد لتوقيع اتفاقيات عدم تجسس مع حكومات وعملاء في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي».

يأتي ذلك فيما قال مؤسس «هواوي» «رين شينجفي» إن الشركة تبحث مع شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية العملاقة «غوغل» سبل التعامل مع القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تعاملات الشركات الأميركية مع الشركة الصينية.

وفي مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الصينية قال مؤسس «هواوي» إن «غوغل شركة جيدة وهي شركة مسؤولة للغاية»

وأضاف أنها تناقش مع «هواوي» سبل تخفيف تأثير الإجراءات التي فرضتها وزارة التجارة الأميركية مطلع الأسبوع الحالي

والتي تلزم الشركات الأميركية بالحصول على تصريح مسبق قبل توريد أي منتجات لشركة «هواوي».