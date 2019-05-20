غوغل تقيّد استخدام «هواوي» لنظام «أندرويد»

البلاد : متابعات

بدأت مجموعة «غوغل» التي زودت معظم الهواتف الذكية بنظامها أندرويد اليوم الأحد ، تعليق علاقاتها مع مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات التي تحذر واشطن من «خطرها» على الأمن القومي الأميركي.

ومنعت «غوغل» المجموعة الصينية من الحصول على بعض التحديثات لنظام التشغيل «أندرويد»، كمان الهواتف الجديدة التي ستنتجها «هواوي» لن تتمكن من الوصول إلى بعض تطبيقات «غوغل».

وتأتي الخطوة بعد أن منع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هذا الأسبوع المجموعات الأميركية من أي تجارة في قطاع الاتصالات مع شركات أجنبية تعد خطيرة على الأمن القومي، في إجراء يستهدف خصوصاً «هواوي».

وهذا الحظر يشمل تحديداً تقاسم التكنولوجيا.

وأُدرجت «هواوي» على لائحة وضعتها وزارة التجارة الأميركية لشركات مشبوهة لا يمكن البدء بعلاقات معها قبل الحصول على ضوء أخضر من السلطات.

وقالت «غوغل» إنها «ملتزمة بقرارات الإدارة الأميركية وتبحث الآثار المترتبة على قرارها».

وسيتمكن مستخدمو «هواوي» الحاليين من استخدام وتنزيل تحديثات للتطبيقات التي تقدمها «غوغل»، وسيظل «غوغل بلاي» والحماية الأمنية التي يوفرها «غوغل بلاي بروتكت» يعملان على أجهزة «هواوي» الحالية.

ولكن عندما تطلق «غوغل» الإصدار الجديد من نظام تشغيل أندرويد في وقت لاحق من هذا العام، فإن هذه التحديثات قد لا تكون متاحة على أجهزة «هواوي».

وقال مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية إنه سيكون على «غوغل» وقف النشاطات التي تفترض نقل تقنيات ليست عامة (أي غير مندرجة ضمن البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر «أوبن سورس») مما سيضطر المجموعة الصينية إلى الاكتفاء باستخدام البرمجيات المفتوحة المصدر من أندرويد.

ولن يكون بإمكان «هواوي» مثلاً الحصول على تطبيقات وخدمات لـ«غوغل» مثل الـ«جيميل» و«يوتيوب» و«خرائط غوغل».

وتقول «غوغل» إنه يوجد قرابة 2.5 مليار مستخدم نشط لأجهزة أندرويد في أنحاء العالم.

كانت «هواوي» قد أدانت خلال الأسبوع الجاري «القيود غير المنطقية التي ستشكّل انتهاكاً لحقوقها».

وقالت في بيان إن «منع (هواوي) من العمل في الولايات المتحدة لن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمناً أو أقوى. بدلاً من ذلك، فإنّ هذا لن يؤدّي إلاّ إلى اقتصار خيارات الولايات المتحدة على بدائل أدنى مستوى وأكثر كلفة».

كانت مبيعات «هواوي» قد بلغت في الربع الأول من العام 59,1 مليون هاتف ذكي، أي 19% من حصة السوق، أكثر من تلك التي سجلتها الأميركية «آبل»، لكنها جاءت في المرتبة الثانية بعد الكورية الجنوبية «سامسونغ».

و«هواوي» من الشركات الرائدة في شبكات الجيل الخامس (5 جي) الجديد للهواتف النقالة.