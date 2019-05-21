ماي تعرض على البرلمان البريطاني مبادرات جديدة لحلّ أزمة بريكست

لندن : وكالات

عرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، سلسلة مبادرات على البرلمان تهدف إلى الحصول على دعمه لاتفاق جديد بشأن بريكست قائلة إن هناك “فرصة أخيرة” للخروج من المأزق.

وقالت ماي إن النواب البريطانيين سيتمكنون من التصويت على إجراء استفتاء ثانٍ بشأن بريكست أم لا، وذلك فقط بعد موافقتهم على مشروع قانون يتضمن كيفية تطبيق اتفاق الخروج المبرم مع الاتحاد الأوروبي.

ووصفت مشروع القانون الذي سيطرح أمام النواب الشهر المقبل بأنه “اتفاق بريكست جديد” للخروج من المأزق السياسي الذي أدى إلى إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي إن حكومتها ستسمح أيضا للبرلمان بأن يقرر ما إذا كان يريد البقاء مؤقتا ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

ورفض النواب 3 مرّات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 مارس/آذار إلى 12 أبريل/نيسان ومن ثم إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.