القبض على الملثمين سارقي محل تموينات

الرياض – سامية الغريبي

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه وفقا إلى مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة سطو تمثلت بتهجم ثلاثة أشخاص ملثمين على عاملٍ بمحل للتموينات وسلب مبالغ مالية وأجهزه إلكترونية بالقوه تحت التهديد بالأسلحة البيضاء،

فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال – بفضلٍ من الله – عن تحديد الجناة وكشف هوياتهم ، وهم ثلاثة مواطنين ترواحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ، حيث تم القبض على اثنين منهما, واتضح أن شريكهما تعرض للقتل في قضية جنائية سبق أن باشرتها الجهات الامنية، وجرى إيقاف المتهمَين واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .