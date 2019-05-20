سفير المملكة لدى أستراليا يثني على جهود المملكة في خدمة الجاليات الإسلامية

البلاد : ولاء بارحيم

شكر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و لولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – اليوم الإثنين على البرامج التي تقدمها المملكة إلى الجاليات الإسلامية في أستراليا، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال في كلمة بهذه المناسبة:” إن المملكة العربية السعودية بحكم مكانتها بين دول العالم الإسلامي، وكونها أرض الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي، تستشعر مسؤولياتها تجاه المسلمين في كل دول العالم، ولا تألو جهداً في سبيل مساعدتهم، وتقديم كل ما ينفعهم في دينهم وديناهم، وتتجلى تلك المجهودات بشكل واضح في شهر رمضان المبارك”.

وأضاف السفير السليم أن حكومة المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقدمان عددًا من البرامج خلال شهر رمضان للجاليات الإسلامية في أستراليا، ومنها: برنامج الإمامة في رمضان، حيث يؤم عدد من الأئمة المسلمين طيلة الشهر الفضيل، إضافة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وكذلك هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، التي توزع على الجاليات الإسلامية في أستراليا.

واختتم السفير مساعد السليم كلمته، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خيرًا نظير ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.