كومباني يرحل عن مانشستر سيتي

البلاد : وكالات

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الأحد، رحيل قائده البلجيكي فينسنت كومباني ، بعد مسيرة طويلة رفقة السيتيزينز امتدت إلى 11 عامًا.

ووفقًا للموقع الرسمي للسيتي، فإن كومباني كتب اليوم كلمة النهاية لمسيرته الناجحة مع النادي، والتي شهدت المشاركة في 360 مباراة بمختلف البطولات وإحراز 20 هدفًا.

وكانت آخر مباراة لكومباني مع السيتي ضد واتفورد، أمس السبت، والتي شهدت تتويج الفريق السماوي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز بنتيجة 6-0.

وخلال مسيرة المدافع البلجيكي رفقة السيتي، نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة 4 مرات ودرع المجتمع مرتين.

يذكر أن كومباني انضم إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2008 قادمًا من هامبورج، ليعيش الفترة الذهبية في عهد النادي السماوي.