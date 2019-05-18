سلال غذائية ووجبات إفطار للمحتاجين واللاجئين في عدد من الدول

عواصم- واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم العاشر على التوالي، توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك، على عدد من المحافظات اليمنية، ففي محافظة الضالع تم توزيع 1530 وجبة إفطار في مديرية قعطبة، بينما تم توزيع 1,632 وجبة إفطار جاهزة على النازحين في مخيم الجفينة والأسر الفقيرة في مدينة مأرب، أما محافظة لحج فتم توزيع 1,428 وجبة إفطار رمضانية جاهزة.

وفي محافظة المهرة تم توزيع 1,224 وجبة إفطار في مديريتي الغيضة وشحن، بينما تم توزيع 1,224 وجبة إفطار جاهزة في مديريات زنجبار وخنفر وجعار بمحافظة ابين أما محافظة حضرموت فتم توزيع 1,836 وجبة إفطار رمضانية جاهزة .

وأقام المركز في لبنان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وبالتعاون مع جمعية أجيالنا الاجتماعية، مأدبة إفطار ومهرجانًا على شرف ألفي طفل يتيم من مختلف المناطق اللبنانية، كما دشن المركز حفل إفطار ضمن مشروع القرية الرمضانية في مدينة طرابلس لعام ( 1440 هـ – 2019 م)، الذي يوفر وجبات إفطار لـ 250 صائما من أهالي طرابلس وضواحيها الأشد فقرا، إضافة إلى تقديم هدايا لأبناء دور الأيتام في تلك المدينة الشمالية طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

ويواصل المركز تقديم الفطور الرمضاني اليومي لـ 250 صائمًا في مدينة طرابلس وضواحيها للعوائل الأشد فقرا، ضمن برنامج القرية الرمضانية في طرابلس.

كما يواصل توزيع السلال الرمضانية في لبنان؛ حيث وزع 969 سلة غذائية رمضانية للبنانيين الأشد فقرا في مدينة بيروت وللنازحين السوريين في مدينة طرابلس، وذلك ضمن مجموعة من المحطات المتتابعة بلغت 30 محطة، وزع خلالها أكثر من 19 ألف سلة رمضانية.

ويواصل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن، حيث وزع المركز سلالاً غذائية تزن 107 أطنان، يستفيد منها 14,686 فردًا، في مخيمي الزعتري والأزرق.

وفي ألبانيا واصل المركز توزيع السلال الغذائية؛ حيث وزع 350 سلة غذائية في مدينة ديبرا لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.

كما يواصل المركز توزيع السلال الغذائية لصالح اللاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنغلاديش، حيث وزع أمس 2,000 سلة غذائية في مخيم بالوخالي ( 17 )، لتلبية المتطلبات الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.

ويواصل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية تشاد، حيث وزع 1,000 سلة غذائية في مدينة ماسينياه.