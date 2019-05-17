وصول شحنة من اللحوم مهداه من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والاضاحي إلى الروهينجا

جدة : واس

وصلت اليوم الشحنة المخصصة للاجئين الروهينجا تتضمن 50,000 ذبيحة من لحوم الهدي والاضاحي ليتم توزيعها بالتنسيق مع هيئة الإغاثة البنغلادشية للاجئين في منطقة كوكس بازار على الحدود البنغلادشية.

وستصل هذه اللحوم إلى مليون محتاج في المخيمات وفق آلية توزيع محدده , حيث خصصت 10 كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة.

وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والاضاحي الدكتور بندرالحجار قد أوضح في تصريح سابق أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك ، مبيناً أنه جرى التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية بنغلاديش الشعبية ، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي من ميناء شيتاجون إلى مخيمات اللاجئين الروهينجا.