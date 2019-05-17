الانتقالي السوداني يعلق التفاوض لـ72 ساعة

الخرطوم ــ وكالات

اعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، تعليق التفاوض مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة وإزالة جميع المتاريس حول اعتصام الخرطوم، وفتح طرق السكك الحديدية.

وشدد رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في بيان اذاعه التلفزيون الرسمي على ان المحتجين اغلقوا طرق السكك الحديدية، ما أدى لقطع التموين والمواد البترولية عن الولايات السودانية.

وأشار البرهان إلى أن “عناصر مسلحة تسللت لمكان الاعتصام وحوله واستهدفت القوات المسلحة والدعم السريع، وأزهقت أرواح عدد من الشباب ما أدى لانتفاء سلمية الثورة”. وقال البرهان في البيان إن الاجتماعات تواصلت وسارت الأمور جميعها نحو التوافق مع قادة قوي إعلان الحرية والتغيير في شراكة حقيقية لحماية الثورة وحماية الفترة الانتقالية والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة. وناشد البيان الحراك بإزلة المتاريس جميعها خارج منطقة ساحة الاعتصام، وفتح خط سكة الحديد لإمداد الولايات التي تضررت كثيرا من شح المواد التموينية والبترولية.

كما دعا إلى عدم التصعيد الإعلامي وتهيئة المناخ الملائم الذي يؤمن الشراكة الحقة لاجتياز المرحلة الحرجه، وعدم التحرش أو استفزاز القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والأمن. وجدد البيان تأكيد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة في حماية مكتسبات الثورة والقيام بدورها كاملا في حماية الوطن والمواطن.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد ناشدت المعتصمين الالتزام بمنطقة الاعتصام المحددة منذ 6 أبريل أمام القيادة العامة للجيش، وعدم “الاستجابة للاستفزازات المقصودة لجر البلاد لدائرة العنف”، مؤكدة أن السلمية هي الرادع لكل محاولات الالتفاف على “مكتسبات الثورة السودانية

وكان ميدان الاعتصام قد شهد الاثنين الماضي إطلاق نار مكثف، خلف مقتل ضابط و5 متظاهرين على الأقل، فيما أصيب، مساء الأربعاء نحو 7 متظاهرين على الأقل برصاص قوات ترتدي الزي العسكري بمحيط ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم.