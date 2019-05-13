طريقة عمل حلاوة الجبن

خاص البلاد / نيفين عباس

نقدم لكم حلى رمضان وطريقة عمل حلاوة الجبن

المقادير اللازمة

لحلاوة الجبن

ربع كيلو جبنة موزاريلا مقطعة

ماء ورد أو ماء زهر

مئة جرام من الشربات

ملعقة طعام من السميد الناعم

مقادير الحشوة

كريمة

كوب من الحليب

ملعقة نشا

علبة قشطة

ملعقة كبيرة من السميد

ماء زهر

للتزيين

زهر الليمون المطبوخ

فستق حلبي مطحون

لتحضير الحشوة

توضع مقادير الحشوة المذكورة مع بعضها البعض على النار

نقوم بتحريكها بشكل مستمر إلى أن تصبح كثيفة بعض الشيء

نقوم بدهن الصينية بالشربات ونتركها جانباً

لتحضير حلاوة الجبن

نضع كل من القطر وماء الزهر أو ماء الورد والسميد في وعاء مناسب

نضع الوعاء على النار ويحرك المكونات جميعهاً حتى تتماسك

بعد ذلك نضيف قطع الجبنة إلى المزيج ونستمر بالتحريك

ترفع من علي النار بعد أن تتماسك

ونقوم بسكب الخليط فوق الصينية التي قمنا بدهنها بالشربات في البداية

نقوم بدهن يدينا بالشربات

نفرد حلاوة الجبن إلى أن تصبح رقيقة بعض الشيء

نقوم بتقطيعها إلى مستطيلات ذات أحجام مناسبة

تحشي المستطيلات بالقشطة

تزين من الأعلى بزهر الليمون والفستق

تسكب الشربات على الوجه

تقدم باردة