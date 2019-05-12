النصر يواصل الصدارة والهلال يتخطى الاتفاق

الرس- البلاد

حافظ النصر على صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بفوزه على الحزم بثلاثية نظيفة أمس، على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس ضمن الجولة 29 “قبل الأخيرة للمسابقة . سجل أهداف النصر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله عندالدقائق “5 (ركلة جزاء ، 26، 66) ليصل رصيد الفريق إلى 67 نقطة في المركز الأول .

وواصل الهلال منافسته للنصر على اللقب بفوزه الصعب على الاتفاق بهدف دون مقابل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام سجله لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو عند الدقيقة 51 ، ليصل إلى النقطة 66 في المركز الثاني .

واقترب النصر من التتويج باللقب إذ يحتاج للفوز في المباراة المقبلة بالجولة الأخيرة أمام الباطن لينال اللقب أو حتى التعادل أو الخسارة في حال تعثر الهلال بالتعادل أو الخسارة من الشباب ، وفِي المقابل يتعين على الهلال الفوز فقط وانتظار تعثر النصر بالخسارة أو التعادل ليتوج باللقب.