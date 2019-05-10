طيران النظام السوري يلقي براميل متفجرة بريف إدلب

إدلب : وكالات

ألقى الطيران المروحي التابع لقوات النظام السوري صباح اليوم براميل متفجرة على بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا، بالتزامن مع استهداف طائرات النظام الحربية بالرشاشات الثقيلة لأماكن في البلدة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن طائرات النظام السوري نفذت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة غارات عدة على أماكن في بلدتي الهبيط والقصابية بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وتتعرض أماكن في البلدتين منذ ما بعد منتصف الليل وحتى اللحظة لقصف بري مكثف بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر عقد جلسة طارئة بشأن سورية مع تنامي المخاوف أمس الأول الأربعاء، من تصاعد الضربات الجوية ضد المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، بناء على طلب الكويت وألمانيا وبلجيكا.