كتابات العدل المتنقلة تصل إلى حائل ونجران وجازان

الرياض : واس

وجه معالي وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتوسع في خدمة كتابات العدل المتنقلة بعد أن غطت الخدمة 17 مدينة، لتنطلق في حائل ونجران وجازان.

وبينت الوزارة أن كتابات العدل المتنقلة هي خدمة مجانية تقدمها الوزارة للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (70 سنة أو أكثر)، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة وحاملي بطاقة أولوية؛ حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

ومن بين الفئات التي استفادت من الخدمة في مراحل الإطلاق الأولى المرابطون على الحد الجنوبي، حيث استهدفت الوزارة الوصول إليهم في أماكنهم، للتشرف بخدمتهم وتحقيق مطالبهم التي تحول دونها المرابطة في سبيل حماية أرض الوطن وحمى الحرمين الشريفين.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من مبادرة كتابات العدل المتنقلة من خلال ثلاث نوافذ ميسرة تتمثل في: تطبيق وزارة العدل على الهواتف الذكية، والهاتف الموحد (920025888)، والبريد الإلكتروني ([email protected])، ومن ثم يحضر كاتب العدل لمكان طالب الخدمة، ليتم إصدار الوكالات بشكل فوري، مراعاة لظروف بعض الفئات المجتمعية وتحقيقاً لرضا المستفيدين.