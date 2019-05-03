إصدار أكثر من 6.5 مليون تأشيرة عمرة

البلاد : متابعات

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار6,571,997 تأشيرة حتى تاريخ 27 شعبان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5,971,334 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 486,876معتمرًا، منهم 339,970 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 146,906 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5,484,458 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,692 موظفا، منهم 8,843 من الذكور، و1,849 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5,339,642 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 553,536 معتمرًا، وسجل وصول 78,156 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,353,625، تليها إندونيسيا 881,459، بعدها الهند 579,443، ثم مصر 405,750، وتركيا خامسا 279,038معتمرًا.

وتأتي بعدها كل من: اليمن 267,132، ماليزيا 259,273، الجزائر 256,295، العراق 219,298، الأردن .167,323.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.