جبرتي : “القادمون من الخلف” سلاح العميد

جدة : عبدالعزيز عركوك

أوضح المدرب الوطني ولاعب نادي الاتحاد السابق جبرتي الشمراني، أن مواجهة الغد ستكون اتحادية، وسيحسم اللقب، مبينا أن الإدارة وفرت كل ماهو غال وثمين؛ من أجل عودة الاتحاد لتصحيح مساره، والتي يأتي في مقدمتها إعادة المدرب سييرا لقيادة الفريق

وأشار الشمراني إلى أن النهائي لن يكون سهلا، ولكن على الاتحاد أن يلعب على أخطاء التعاون ونقاط الضعف والتي تتمثل في العمق الدفاعي، وفي المقابل تواجد لاعبين يتميزون بسرعة عالية، يأتي في مقدمتهم المحترف البرازيلي رومارينهو الذي استطاع كشف طريقة أخرى للتسجيل بالتعاون مع مدرب الفريق وهي طريقة” القادمون من الخلف” بحيث يتم الضغط بالثلاثي كما شاهدنا في مواجهة النصر من قبل الأطراف ورأس الحربة لإشغال الآخرين عن اللاعب القادم من الخلف

وذكر الشمراني أن فريق التعاون يمتاز هو الآخر بسرعة الأطراف وقوة الهجوم داخل خط الثمانية عشرة؛ لذا يجب على الدفاع الاتحاد الخروج بقدر الإمكان لنصف ملعبه؛ لإخراج المهاجم توامبا إلى المنتصف ليفقد هويته وخطورته؛ كونه يعاب عليه عدم السرعة والبطء مقارنة بمدافعي الاتحاد .