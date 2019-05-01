إشادة عربية بـنيوم والعلا ومشاريع السياحة في المملكة

دبي- البلاد

أشاد وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بجناح المملكة المشارك في معرض سوق السفر العربي في دبي.

وقال في تصريح عقب زيارته للجناح أن المملكة اتجهت في السنوات القليلة الماضية بشكل واضح نحو الاستثمار في القطاع السياحي، وذلك من خلال رؤية شاملة لأهمية صناعة السياحة والاهتمام بها كخدمة للوطن والمواطن والإسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي، وأيضا من خلال دعم المشاريع السياحية الكبيرة والمنافسة مثل نيوم ، ورعاية الآثار التاريخية وحفظها وتوظيفها سياحيا بشكل واسع، ومن أبرز أمثلتها آثار العلا.

وركزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مشاركتها هذا العام على التعريف بمبادرة مواسم السياحة السعودية،التي انطلقت في مارس الماضي بالمنطقة الشرقية، وسجلت ثلاثة ملايين زائر ومتابع من داخل المملكة وخارجها ، كما ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة موسمي رمضان والأعياد، وموسمي جدة والطائف.

وسجل عدد من الخبراء والمختصين بالشأن السياحي من مختلف دول العالم حضورا لافتا للجناح السعودي، وحظيت أجنحة هيئة بوابة تطوير الدرعية والمشاريع السياحية والترفيهية الكبيرة مثل نيوم وأمالا والبحر الأحمر باهتمام واسع كونها تشارك للمرة الأولى، كما تم عقد شراكات ومذكرات تفاهم مع علامات فندقية وترفيهية عالمية للاستثمار في المملكة.