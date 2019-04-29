التحالف: 3811 انتهاكا حوثيا منذ اتفاقات ستوكهولم

البلاد : متابعات

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، الإثنين، أن انتهاكات المليشيا الحوثية بلغت 3811 انتهاكا في خرق متعمد لاتفاقات ستوكهولم .

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي أن دفاعات التحالف الجوية أسقطت صواريخ وطائرات مسيرة لمليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن عدد الصواريخ المطلقة على المملكة العربية السعودية بلغ 226 صاروخا باليستيا.

وأوضح المالكي أن التحالف العربي استهدف ودمر شبكة طائرات بدون طيار في صنعاء تابعة لمليشيا الحوثي.

وتابع المالكي أن من ضمن الانتهاكات التي رصدها التحالف العربي كانت تجنيد الأطفال في جبهات القتال لسد العجز في صفوفهم والذي بلغ 23 ألف طفل.

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي أن مليشيا الحوثي استهدفت منطقة سكنية بالهاون ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين من بينهم أطفال ونساء.

وعن عمليات الجيش اليمني قال المالكي إن القوات نفذت بإسناد من التحالف عمليات سيطرت من خلالها على الطريق الدولي في مديرية الظاهر بصعدة

وأشار إلى أنه تم إعادة أكثر من 100 أسرة إلى قراها بعد هزيمة الحوثيين فيها.