“التحالف”: نأخذ إدعاءات تجنيد الأطفال على محمل الجد

البلاد : واس

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الجمعة)، أنه يأخذ الادعاءات بشأن تجنيد الأطفال على محمل الجد، ويجري تحقيقات أعمق فيما قد يصح منها.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان، إن “قيادة القوات المشتركة تأخذ كافة ما يرد من ادعاءات حول مشاركة مقاتلين دون السن القانوني ضمن أيا من أعضاء التحالف على محمل الجد، وتجري التحقيقات فيما قد يصح منها وفقاً لالتزاماتها القانونية الواردة في القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات العلاقة الخاصة بالأطفال”.

وأضاف أن “التحالف يمنع مشاركة من هم دون سن الثامنة عشر من كافة الدول الأعضاء”، مذكراً في الوقت نفسه بجهود التحالف في إعادة الأطفال المجندين من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والذي وصل عددهم لـ120، وكذلك جهود إعادة تأهيلهم ببرنامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب بمدينة مأرب بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.

وأشار المالكي إلى أنه “حرصاً من قيادة القوات المشتركة على حماية الأطفال في اليمن؛ فقد عقدت اتفاقية شراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح باليمن من خلال إنشاء وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة للتحالف، في الوقت الذي تثبت فيه التقارير الأممية وتقارير المنظمات الحقوقية تجنيد المليشيا الحوثية الإرهابية لأكثر من 23 ألف طفل يمني ما يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني”.

وشدد على التزام التحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حيال انضمام القوات المسلحة لأي دولة ضمن القوات المشتركة، من خلال تطبيق سلسلة من الإجراءات الدقيقة وتسجيل البيانات الحيوية للمقاتلين ومراجعتها باستمرار، والتأكد من استيفاء المعايير القانونية والعملياتية باعتبارها جوهر احترام تطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ورادعة باستمرار المليشيا الحوثية في تجنيد الأطفال والزج بهم لميدان المعركة في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لمعاهده حماية الطفل.