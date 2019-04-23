مطالبة بتوحيد إجراءات قراءة عدادات الكهرباء

جدة ـ البلاد

طالبت عضو مجلس الشورى، سلطانة البديوي، بتوحيد إجراءات قراءة العدادات الكهربائية في مختلف المناطق بالمملكة.

وكان المجلس قد واصل جلسته العادية امس “الاثنين” بمناقشة تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي.

وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تساءل العضو منصور الكريديس عن أسباب التأخر في تطبيق خطة تطوير صناعة الكهرباء، مطالباً بالبدء في الانتقال من الوضع الاحتكاري إلى الوضع التنافسي في مجال توفير الخدمة الكهربائية.

وأشار العضو عبد الله الجغيمان، الى ملاحظته أن التقرير الحالي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لم يوضح كمية الطاقة المفقودة في حين أن التقارير السنوية السابقة كانت توردها.

وقال عضو إياس الهاجري، إن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ليس لها دور واضح في متابعة عمل شركة المياه الوطنية.

وأشار عضو عبد الرحمن الراشد، إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج جهة رقابية ويجب أن تكون مستقلة.