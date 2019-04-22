الواكد : جاهزون لتحقيق الفوز أمام الاستقلال

البلاد- وكالات

أكد محمد الواكد لاعب الهلال، جاهزية فريقه ورغبته لحصد النقاط الثلاث، خلال مواجهة الاستقلال الإيراني، في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب محمد بن زايد معقل نادي الجزيرة الإماراتي في العاصمة أبوظبي، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الواكد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: إن فريقه يدرك جيدا أنه بصدد خوض مباراة قوية على غرار المباريات السابقة بمختلف البطولات.

وأضاف: “لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، والعودة مرة أخرى إلى درب الانتصارات عبر بوابة الاستقلال”.

وأتم: “نحن على أتم استعداد لخوض المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية”.

وينفرد الهلال بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة وحيدة

بينما يحتل الاستقلال المركز الثالث في جدول الترتيب بنقطتين أقل من فوز وخسارة وتعادل وحيد.