الهلال بالزي الأزرق أمام الاستقلال الإيراني

الرياض- البلاد

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الهلال مع فريق الاستقلال الإيراني، عن ارتداء بطل المملكة للزي الأزرق الكامل، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما مساء غد الثلاثاء.

ويلتقي الفريقان على ملعب محمد بن زايد معقل نادي الجزيرة الإماراتي في العاصمة أبوظبي، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال للثأر من خسارته أمام الاستقلال في مباراة الدور الأول بهدف مقابل هدفين، على استاد حمد بن خليفة بالدوحة.

وينفرد الهلال بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة وحيدة، بينما يحتل الاستقلال المركز الثالث في جدول الترتيب بنقطتين أقل من فوز وخسارة، وتعادل وحيد.