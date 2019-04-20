خاص البلاد / نيفين عباس

وجود الرجل فى حياة المرأة أساسى وهو ما يجعل الحياة تستمر

لأن الرجل هو الأب والأخ والعم والخال والزوج

ولكن قد نختلف قليلاً عن الزوج لأن هناك بعض الحالات التى يتوجب على المرأة الوقوف عند هذا الحد

وإخراج الرجل من حياتها على الفور

يتجاهل كل تفعليه لأجله

كل ما تفعليه من أجله يقابله بالبرود والتجاهل ولا يكترث لتعبك أو إهتمامك به

فى هذه الحالة عليكِ الإبتعاد فوراً عنه لأنه إنسان مُتبلد الإحساس والمشاعر ولا يحبك

وإخراجه من حياتك أصبح واجب النفاذ

يعامل الغرباء بكرم ويتعمد إهانتك

إن تحدث مع الأخرين تعتقدى أنكِ أمام ملاك وديع يهتم لمشاعر الأخرين ويقدر الناس

وحين يتحدث معكِ يتحدث بتعالى وكره بَبن لكِ ويتعمد إهانتك ورفع صوته عليكِ

أتركيه لأنه وجوده سيؤثر على حياتك بالسلب ويفقدك ثقتك بنفسك

يقوم بضربك على أتفه الأسباب

لا يوجد على الأرض أحقر من الرجل الذى يضرب زوجته على أتفه الأسباب

يكن لها مشاعر كره وحقد ويتعمد إختلاق المشاكل للقيام بضربها وإهانتها أمام أطفالها أو حتى أمام الناس

يجب تركه فوراً والإبتعاد عنه وإن تطور الأمر قومى بإبلاغ الجهات المختصة لحمايتكِ من بطشه

متعدد العلاقات

إذا كنتِ تبحثين عن التعب وضياع راحة البال فتزوجى من رجل متعدد العلاقات عاشق للنساء

إياكِ أن تقعى فى فخ أن الرجل متعدد العلاقات قد يتغير بعد الزواج

أو أنه على دراية كبيرة بمعاملة النساء

لأنكِ طوال الوقت ستجدى نفسكِ فى مقارنة مع الأخريات ومهما تفعلى لن تعجبيه

وستعيشى فى دوامة من الخيانات المتعددة

البخيل بكل شيئ

الرجل البخيل سيئ ومكروه فى كل شيئ يقدمه لكِ

أتركيه ولا تهتمى لأمره لأنكِ ستزرعى مشاعرك وحبك وعمرك فى أرض بور

وستقابلى ذلك بالبخل الشديد فى كل شيئ

بخل فى المشاعر، المال، الإهتمام

طويل اللسان

لا يوجد أسوء من رجل يشتم زوجته أمام الناس وطوال الوقت

أتركى هذا الرجل عزيزتى لأن الإهانة ستتطور لضربك

وستقابلى كل كلمة منه بإهانة تحط من قدرك وكرامتك