فيسبوك : “حملنا عن غير قصد” جهات اتصال لـ 1.5 مليون مستخدم

محمد عمر – البلاد

قالت شركة فيسبوك إنها ربما تكون قد “حمّلت عن غير قصد” جهات الاتصال الخاصة بالبريد الإلكتروني لنحو 1.5 مليون مستخدم جديد منذ شهر أيار/ مايو 2016، فيما يبدو أنها أحدث مشكلة متعلقة بالخصوصية تواجهها شركة التواصل الاجتماعي.

وفي شهر مارس الماضي، لم تعد فيسبوك تطالب بالتحقق من كلمة المرور عن طريق البريد الإلكتروني كخيار للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل لأول مرة، حسبما ذكرت الشركة. وقالت فيسبوك إن هناك حالات تم فيها تحميل جهات اتصال البريد الإلكتروني للأشخاص على فيسبوك لمّا أنشؤوا حساباتهم.

وقالت فيسبوك لوكالة رويترز: “نحن نقدر أنه قد تم تحميل ما يصل إلى 1.5 مليون شخص من جهات اتصال البريد الإلكتروني”. وأضاف: “لم تتم مشاركة جهات الاتصال هذه مع أي شخص ونحن نقوم بحذفها”، مضيفةً أنه سيتم إخطار المستخدمين الذين تم استيراد جهات اتصالهم. هذا؛ وقد تم إصلاح الخلل الأساسي، وفقًا لبيان الشركة.

وأفاد موقع “بزنس إنسايدر” Business Insider في وقت سابق بأن شركة التواصل الاجتماعي قد حصدت جهات اتصال البريد الإلكتروني للمستخدمين دون علمهم أو موافقتهم عند فتح حساباتهم. وذكر التقرير أنه حينما تم إدخال كلمة مرور البريد الإلكتروني، ظهرت رسالة تقول إنها “تستورد” جهات الاتصال دون طلب إذن أولي.