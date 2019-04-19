حرس الحدود يخلي مصابة فرنسية

جدة : البلاد

تمكنت سفينة حرس الحدود (الليث) التابعة لقاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بجدة يوم أمس من إخلاء مصابة فرنسية، تبلغ من العمر 85 عاماً، تعرضت لكسر في إحدى ساقيها، من على متن سفينة ركاب سياحية متجهة إلى ميناء العقبة بالأردن قادمة من مدينة صلالة في سلطنة عمان.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أنه تم تقديم المساعدة اللازمة للراكبة المصابة، والكشف عليها من قبل الطاقم الطبي، ثم نقلها إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف، ونقلت بسيارة إسعاف حرس الحدود المجهزة بطاقم طبي إلى المستشفى السعودي الألماني بحضور الوكيل الملاحي، وإنهاء الإجراءات من قبل الجهات ذات الاختصاص والسماح للسفينة بمواصلة رحلتها.