اتفاقية تعاون بين “موهبة” وإدارة تعليم مكة

جدة : واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة ، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ‏‎”‎موهبة” و‏الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لرعاية الطلبة الموهوبين والموهوبات ضمن ‏برنامج الشراكة مع المدارس ، ‏بحضور الأمين العام لموهبة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي. ‎

وتنص الاتفاقية التي وقعها عن ‏‎”‎موهبة‎” مدير عام البرامج الإثرائية الدكتور سعود الفاضل ، والمدير العام ‏للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي ، على تنفيذ برامج واعدة في ‏مجال رعاية الموهوبين في صفوف التعليم العام وفق منهجية علمية دقيقة وثابتة في التعرف ‏على هؤلاء الطلبة‎.‎

من جهته , رفع معالي الأمين العام لمؤسسة ‏‎”‎موهبة” الشكر لسمو نائب أمير منطقة ‏مكة المكرمة على رعايته لهذه المناسبة ، مشيراً إلى ‎أن الاتفاقية , تأتي امتداداً لشراكات “موهبة” مع ‏مجموعة من المؤسسات التعليمية الوطنية التي تحققت فيها معايير رعاية الموهبة والإبداع ، تستهدف تحقيق التعليم الشامل ذي الجودة والنوعية العالية ، لبناء وتعزيز رأس ‏المال البشري اللازم للإسهام في التنمية المستدامة والمشاركة في النهضة الاستثنائية التي ‏يشهدها الوطن.‎