اتفاقية تعاون بين “موهبة” وإدارة تعليم مكة

جدة : واس
شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة ، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة” والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لرعاية الطلبة الموهوبين والموهوبات ضمن برنامج الشراكة مع المدارس ، بحضور الأمين العام لموهبة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.
وتنص الاتفاقية التي وقعها عن ”موهبة” مدير عام البرامج الإثرائية الدكتور سعود الفاضل ، والمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي ، على تنفيذ برامج واعدة في مجال رعاية الموهوبين في صفوف التعليم العام وفق منهجية علمية دقيقة وثابتة في التعرف على هؤلاء الطلبة.
من جهته , رفع معالي الأمين العام لمؤسسة ”موهبة” الشكر لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته لهذه المناسبة ، مشيراً إلى أن الاتفاقية , تأتي امتداداً لشراكات “موهبة” مع مجموعة من المؤسسات التعليمية الوطنية التي تحققت فيها معايير رعاية الموهبة والإبداع ، تستهدف تحقيق التعليم الشامل ذي الجودة والنوعية العالية ، لبناء وتعزيز رأس المال البشري اللازم للإسهام في التنمية المستدامة والمشاركة في النهضة الاستثنائية التي يشهدها الوطن.