سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 9139.55 نقطة

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 51.42 نقطة ليقفل عند مستوى 9139.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدريس, رعاية, معادن, الإنماء, والحكير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تشب, أليانز إس إف, زجاج, الأبحاث والتسويق, وبروج للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.98% و 3.55% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، الراجحي, التصنيع, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, دار الأركان، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 5.38 نقطة ليقفل عند مستوى 3620.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 131 ألف سهم تقاسمتها 264 صفقة.