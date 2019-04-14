تعطل فيسبوك وواتس آب وإنستغرام في أنحاء العالم

البلاد : متابعات

توقفت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتس آب عن العمل في أنحاء متفرقة من العالم.

ولم يصدر عن إدارة هذه المواقع حتى اللحظة أي تفسير.

واشتكى المستخدمون من عدم قدرتهم على استخدام مواقع الشركة.

وتداول نشطاء عبر موقع “تويتر” تغريدات يؤكدون فيها تعطل “واتساب”.

وأبلغ موقع “داون ديتور” بارتفاع حاد في عدد الشكاوى من تعطل فيسبوك وإنستجرام وواتساب في عدة دول بالعالم.

وفي بريطانيا، قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن موقعي “فيسبوك” و”إنستجرام” توقفا في بريطانيا، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ.

وأضافت الصحيفة أنه حتى الآن لم تتضح الأسباب وراء هذا العُطل المفاجئ.

وأوضحت صحيفة إكسبريس أن العطل شمل عدة مناطق بأوروبا والولايات المتحدة وآسيا.