مصر تعلن دعمها للشعب السوداني وإرادته في صياغة مستقبل بلاده

القاهرة : وكالات

أكدت مصر دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة المهمة، استنادًا إلى موقف القاهرة الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني.

وأعربت مصر في بيان أصدرته وزارة خارجيتها اليوم عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني وجيشه الوطني على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية، مؤكدة عزمها الثابت على الحفاظ على الروابط الراسخة, وما يحقق مصالح الدولتين.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، مناشدة الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن “مصر تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث”.