«سكني» يُسلم 2076 أرضاً مجانية للمواطنين خلال شهر مارس

جدة : البلاد

واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر مارس الماضي تسليم 2076 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم (الخميس)، أن التسليم شمل 383 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 164 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و529 مواطنا استلم أرضه المجانية في منطقة نجران، وفي منطقة الحدود الشمالية تم تسليم 95 أرضاً، و22 أرضاً في عسير، و53 أراضاً في منطقة القصيم

كذلك سلمت وزارة الإسكان 72 أرضاً سكنية في منطقة الباحة، و117 أرضاً في المنطقة الشرقية

كما تسلم 16 مواطناً في منطقة تبوك أراض مجانية، و11 مواطناً في الجوف، أما منطقة المدينة المنورة

فقد بلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 180 أرضاً، مقابل 202 أرض في جازان، و232 أرضاً في منطقة حائل.