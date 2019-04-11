القادة الأوروبيون يوافقون على منح بريطانيا تمديداً مؤقتًا

بروكسل : واس

وافق قادة الاتحاد الأوروبي في أعقاب قمة خاصة في بروكسل على منح بريطانيا تمديداً قبل خروجها من الاتحاد حتى 31 أكتوبر المقبل.

وذكر البيان الختامي للقمة أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي استجابت بشكل إيجابي لطلب مجلس الاتحاد الأوروبي بتأجيل الموعد النهائي لـ”بريكست”.

من جهتها أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بلادها لاتزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي في 22 مايو المقبل.

وأوضح البيان الختامي للقمة الأوروبية أن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون ساريًا حتى 31 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه إذا توصلت الأطراف المعنية لاتفاق بشأن الخروج قبل هذا التاريخ فإن عملية الخروج تصبح سارية في أول يوم بالشهر التالي”.

وشدد على ضرورة ألا يلحق هذا التأجيل أية أضرار بالعمل المنتظم لمؤسسات الاتحاد الأوروبي.

واستطرد البيان موضحًا أنه إذا لم تفِ بريطانيا بهذا الالتزام، تصبح اتفاقية بريكست سارية في 1 يونيو.

كما شدد على أن اتفاقية الانسحاب غير مفتوحة للنقاش ثانية، وأنه خلال فترة التأجيل لن يكون هناك أي تفاوض بشأن الإعلان السياسي الذي سيحدد العلاقة المستقبلية بين الأطراف.

وأكد البيان أن بريطانيا ستستمر كدولة عضو بالاتحاد الأوروبي طيلة فترة التأجيل، وأن للندن الحق في إبطال اتفاقية “بريكست” متى شاءت.