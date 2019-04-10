جدة – عبدالهادي المالكي

كرم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس (١١٦) خريجا من المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة وذلك بمقر المحافظة بحضور الأستاذ عماد بن عبدالقادر المهيدب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق والرئيس التنفيذي للمعهد المهندس علي بامساعد وعدد من مسؤولي المعهد والطلاب الخريجين

وأعرب سموه عن فخره والوطن اليوم بأبنائه الذين يعملون بالمجال الفني ويحلون مكان العمالة الأجنبية ، وأنه لايمكن أن تتوطن أية صناعة إذا لم تكن على يد أبنائها ، والوطن يثبت بثبات منتجاته ،” فالورق مادة أساسية في حياتنا والحاجة لها كبيرة ، وإذا أنتم من يديرها ويعمل عليها فسنضمن صناعة موفقة ، والوطن لايحتاج فقط خريجي الجامعات وإنما يحتاج أضعافا من خريجي التخصصات الفنية ، فالأعمال الحقيقية تقوم على الفنيين أمثالكم ، وقد تكونوا أهم بمراحل كبيرة عن غيركم من التخصصات الأخرى للوطن ، فلذلك أفخروا بأنفسكم فمكانتكم عالية ومقدرة من الجميع ، وأنا فخور بمثلكم ، لأنكم تنظرون لمصلحتكم ومستقبل وطنك”.

وسلّم سموه الشهادات للخريجين والتقطت الصور التذكارية مع سموه .

الجدير ذكره أن المعهد يعمل على تأهيل خريجي الثانوية العامة من الشباب السعودي وتوظيفهم لدى شركات القطاع الخاص تحت مظلة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فيما بدأ العمل فيه عام ١٤٣٤هـ حيث يمنح المتدرب شهادة الدبلوم وذلك خلال عامين من التدريب فيما يقدّم المعهد عددا من برامج الدبلوم في الكهرباء ، الإمدادات ، الميكانيكا ، التشغيل ، صناعة الورق كما يلتزم بتوفير بيئة تدريبية ذات جودة عالية في مجال التقنية التي تحتاجها شركات القطاع الخاص في مجال الصناعات التحويلية.

كما أن للمعهد عدة مساهمات إحداها التعاون مع شركة سابك الوطنية (نساند بتوقيع اتفاقية لتأهيل وتوظيف ١٥٠٠ متدرب خلال ثلاث سنوات بهدف التمكين وتطوير القوى العاملة وتنمية المحتوى المحلي.

من جهتهم اعرب الخريجون عن سعادتهم بتخريجهم الى سوق العمل بروح الشباب السعودي الطموح في ظل رؤية المملكة 2030 والتي تتجه الى العمل المهني والتقني مما جعلهم شبابا جاهزين لسوق العمل في مجال الصناعات الحديثة والتي يتطلبها سوق العمل بالاضافة الى جاهزيتهم لسد حاجة السوق من الوظائف الشاغرة بعد احلالها من المقيمين واستبدالهم بالشباب السعودي المؤهل لذلك.