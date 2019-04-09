نادي الإتحاد يعقد شراكة استراتيجية مع «تويتر»

جدة : البلاد

أعلن نادي الإتحاد توقيع إدارته ممثلة برئسيه لؤي ناظر عقد شراكة استراتيجية مع منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك تعزيزاً للجانب الاستثماري في النادي، إذ تحقق تلك الشراكة عوائد مالية تساهم في تغطية المصروفات كما أعلن النادي.

جاء ذلك خلال فعالية «تويتر فرونتس» التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وكشف خلاله تويتر عن تعاونه مع أكثر من 16 ناشر لتقديم محتوى الفيديو المميز، ويمنح ذلك للمعلنين مزيدا من الفرص لعرض رسائلهم للجمهور خلال عرض الفيديو المميز على تويتر.

وأوضح خالد تميرك رئيس لجنة الاستثمار و التسويق بنادي الاتحاد بأن تلك الشراكة مع منصة تويتر جاءت في المقام الأول نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها نادي الاتحاد، وتفاعل جماهيره المميز مع حسابات النادي في منصات التواصل الاجتماعي،

مشيداً بالمحتوى المميز الذي يتم تقديمه في المركز الإعلامي والذي كان له دور رئيسي في التوصل إلى هذا الاتفاق كما اثنى على جهود قسم العلاقات التجارية الذي يقوم بتقييم كافة فرص تحقيق إيرادات للنادي وفتح قنوات التواصل مع الجهات التي من الممكن أن تكون شريك تجاري كما حدث في هذه الاتفاقية .