خاص البلاد / نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل فتة الشاورما

المقادير اللازمة لعمل فتة الشاورما

للشاورما

نصف كيلو لحم مقطع شاورما

بصلة مقطعة جوانح

حبة طماطم مقطعة مكعبات

قرن فلفل حار

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

سمن

بقدونس مفروم

صنوبر “اختياري”

خبز محمص

للأرز

نصف كيلو أرز بسمتي

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كاري

ماء لتسوية الأرز

ملح

سمن

لصوص الثومية

3 فص ثوم

بياض بيضة

نصف كوب زيت

رشة ملح

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة خل

الطريقة

الشاورما

نضع في مقلاة السمن والبصل ويقلب حتي يذبل

نضع اللحم والملح والفلفل وتوابل الشاورما والفلفل المقطع وتقلب حتى تنضج اللحم قليلا

تضاف الطماطم المقطعة للخليط ويترك حتى تمام النضج تماماً وتترك جانباً

الأرز

في قدر نضع السمن والماء والكاري والكركم والملح ويترك حتى يغلي

يغسل الأرز ويضاف للقدر ويترك حتى يتشرب الأرز الماء، ثم ينقل علي نار متوسطة حتى تمام النضج

الثومية

يفرم الثوم ناعم ويضاف مع الليمون والخل والملح وبياض البيض في الخلاط

يخفق المزيج مع إضافة الزيت بخط رفيع مع استمرار الخلط حتى نحصل علي صوص الثومية

التقديم

نحضر طبق التقديم ونضع به الخبز المحمص ثم الأرز ثم الشاورما ثم تغطي بصوص الثومية، ويزين الطبق بالبقدونس المفروم والصنوبر ويقدم