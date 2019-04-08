التعليم تعتزم تفعيل مشاركتها في الاختبارات الدولية (TIMSS)

البلاد : واس

جدد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, ثقته بأركان العملية التعليمية (الطلاب والطالبات، والمعلمون والمعلمات، وقادة وقائدات المدارس، وأولياء الأمور), وذلك بمناسبة اعتزام وزارة التعليم تفعيل مشاركتها في دراسة الاتجاهات الدولية في مادة العلوم والرياضيات (تيمس2019- TIMSS), الذي تنفذه المنظمة الدولية للتحصيل الدراسي “IEA” في الفترة من 9 – 10 أبريل الجاري.

وأكد معاليه في ثمان رسائل تحفيزية للمجتمع التعليمي وأولياء الأمور بهذه المناسبة, أهمية تشريف المملكة في هذه الاختبارات الدولية, وذلك لما تمثله نتائج تلك الاختبارات من مدخلات مهمة لتطوير التعليم في المملكة، وللإسهام في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي، وتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030 والمتضمنة عدداً من المؤشرات الإستراتيجية لنتائج الاختبارات الدولية في مجال التعليم.

وقدم آل الشيخ في رسالته التحفيزية لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات المشاركين في هذه الاختبارات التهنئة لفوزهم بتمثيل الوطن خير تمثيل في مثل هذه الاختبارات الدولية، داعياً إياهم للاستفادة من هذه الفرصة الثمينة بما يعود على تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، مؤكداً على قدرة الطلاب والطالبات في تلك المراحل على الإجابة عن جميع الأسئلة بدقة وبأفضل ما لديهم من قدرات، وذلك بعدم التردد في الاستفسار من معلميهم عن أي تساؤل يحتاجون إليه.

وفي رسالته للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس, قدم معالي وزير التعليم شكره وامتنانه لما يقوم به الجميع من مسؤوليات مشرفة لنكون جميعاً على موعد قادم يملؤه التفاؤل والإيجابية لعرض نتائج الدراسة وتحليلها بقدر كاف من الشفافية والوضوح لمراجعة سياسات التعليم وما تقوم به من ممارسات وما يتخذ من قرارات حول مناهجنا وطرائق التدريس والتقويم بالشراكة مع الميدان التعليمي والأخذ بعين الاعتبار بآرائه ومقترحاته “.

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أن هذه التنافسية الدولية تأتي امتداداً لما يبذله المعلم والمعلمة وقادة المدارس من جهود تعليمية وتربوية لإثراء الطلاب والطالبات بمختلف الأنشطة الصفية وغير الصفية، مشيراً إلى أن المشاركين في هذه الدراسة يتطلعون لدعم المعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس وتلبية احتياجاتهم التعليمية، والمعرفية، وتحفيز أقصى قدرة لديهم للإجابة عن أسئلة الاختبار بما يعكس الواقع الحقيقي لقدراتهم فأنعم بكم من معلمين ومعلمات داعمين ومحفزين.

ووجه معالي وزير التعليم, رسائل شكر وتقدير لأولياء أمور الطلاب والطالبات على ما يبذلونه من جهود في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة بين البيت والمدرسة، منوهاً برغبة القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الأصعدة كافة، مبيناً أن تطوير التعليم بعدد من البرامج الوطنية والعالمية يسهم في تحقيق هذه الغاية وذلك من خلال مشاركة أبنائكم وبناتكم دول العالم في الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات (TIMSS-2019)” .

وجدد معاليه ثقته في جميع أولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين لمزيد من التواصل بين الأسرة والمدرسة لتحفيز طلاب وطالبات المملكة ودعمهم وتهيئتهم للمشاركة الفاعلة والأداء المتميز في هذه الاختبارات وفق أفضل ما لديهم من قدرات.