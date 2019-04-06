خاص البلاد / نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل كيك الزعفران بالحليب

المقادير اللازمة لعمل كيك الزعفران بالحليب

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

كوب من السكر الأبيض

5 حبات من البيض الطازج

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران المذوب فى ملعقة كبيرة من الماء الحار

كوب ونصف من الطحين (الدقيق)

ملعقة صغيرة ونصف من البيكينج باودر

مقادير عمل الصوص السائل

كوب من حليب

٩٠ جرام من الحليب المبخر

عبوة من الحليب المكثف المحلى

مقادير عمل طبقة الكريمة

كوب ونصف من كريمة الخفق

نصف كوب من السكر البودرة

طريقة عمل كيك الزعفران بالحليب

تخفق الزبدة حتى تصبح طرية

يضاف لها السكر وتخفق حتى تصبح كالكريمة

يضاف البيض للخليط مع الفانيليا ويخفق جيداً

يضاف خليط الزعفران لخليط البيض ويخفق

ينخل الطحين مع البيكينج باودر

ثم يضاف بالتدريج للخليط ويخفق

يوضع الخليط فى صينية فرن مبطنة

ثم تخبز الكيكة على حرارة متوسطة 170 لمدة 25-30 دقيقة

فى تلك الأثناء نقوم بعمل الصوص السائل

يضاف الحليب المبخر للحليب والحليب المكثف ويقلب

تخرج الكيكة من الفرن

ثم تقوم بعمل ثقوب بها

ثم تسقى بخليط الحليب

وتترك لتتشربه تماماً

تخفق الكريمة مع السكر البودرة

ثم يزين وجه الكيكة بالكريمة بعد أن تبرد

تترك بالثلاجة حتى تبرد تماماً

ثم تقطع مربعات وتقدم مزينة بالقليل من الزعفران