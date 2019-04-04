سكاكا وعرعر محطات جديدة لخدمة كتابات العدل المتنقلة

البلاد : متابعات

وجّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتوسع في خدمة كتابات العدل المتنقلة لتصل إلى مدينتي سكاكا وعرعر ؛ ليصبح عدد المدن المشمولة بالخدمة 17 مدينة.

وتستهدف الخدمة المستفيدين غير القادرين على الذهاب إلى كتابات العدل، من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات وحاملي بطاقة أولوية؛ حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجاناً، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا

ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم

من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.

ويمكن للمستفيدين التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة

عن طريق الرقم الموحد (920025888)، أو البريد الإلكتروني [email protected]