انطلاق التمرين السعودي البريطاني (جند الصحراء 3)

الرياض – واس

بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري ومن الجانب البريطاني المقدم جراهام سيفتون (Graham sefton) , انطلق أمس تمرين جند الصحراء المشترك 3 الذي تشارك فيه القوات البرية الملكية السعودية مع الجانب البريطاني بالشمالية الغربية.

وألقى قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري كلمة رحب فيها بالضيوف المشاركين مشيداً بالعلاقات الودية بين البلدين وتعزيز العمل المشترك بين وحدات القوات البرية للبلدين حيث يعتبر هذا التمرين امتداداً لتمارين سابقة تهدف لرفع الجاهزية القتالية، بعد ذلك ألقى قائد القوة المشاركة المقدم جراهام سيفتون كلمته معبراً فيها عن اعتزازه بهذه المشاركة وقال بأن هذه التمارين هدفها الأول إكتساب الخبرة والتعلم في مجال تخطيط العمليات العسكرية والهدف الثاني تقوية اواصر الصداقة بين البلدين بصفة عامة والقوات البرية السعودية بصفة خاصة ويتطلع إلى المزيد من هذه التمارين ويشكر فيها من عمل على هذا التمرين.

الجدير بالذكر أنه تم رفع علم المملكة العربية السعودية وعلم المملكة المتحدة البريطانية “الدولتان المشاركتان في التمرين” , إيذانا ببدء التمرين وعزف السلام الملكي لكلا البلدين.