الجيش اليمني يضبط 80 طناً من متفجرات تنظيم القاعدة

عدن : متابعات

عثر الجيش اليمني صباح الثلاثاء بمنطقة ثله الحرشيات شمال شرق مدينة المكلا، على مجموعة من القذائف المتفجرة المتنوعة شديدة الخطورة، تم إخفاؤها عبر عناصر إرهابية.

وقال الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، إن الفرق المتخصصة بإزالة الألغام والمتفجرات استطاعت إزالة أكثر من 80 طنا من المتفجرات، زرعتها وخزنتها العناصر الإرهابية إبان سيطرة تنظيم القاعدة على مدن ومديريات ساحل حضرموت قبل 3 أعوام.

وأفاد الجابري أن فريقا هندسيا متخصصا في إزالة الألغام والمتفجرات، يتبع المنطقة العسكرية الثانية، قام بالنزول للمنطقة وتمشيطها بتكليف مباشر من رئيس عمليات قيادة المنطقة العسكرية الثانية، العميد ركن عمر بادبيس، وتمت إزالة 41 قذيفة كانت مخبأة، وجزء منها مدفون تحت الأرض.

كما عملت الوحدات العسكرية على تأمين المنطقة والتأكد من سلامة المكان وخلوه من أي متفجرات أخرى قد تعرض المواطنين للخطر.