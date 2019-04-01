التدريب التقني يطبّق نظاماً إلكترونياً جديداً

البلاد : متابعات

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد النظام الإلكتروني لقياس مستوى السلامة والصحة المهنية بعد نجاح تطبيق التجربة على المنشآت التدريبية والإدارية.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أن هذا النظام يتيح لجميع مشرفي السلامة والصحة المهنية في جميع مناطق المملكة تسجيل نتائج فحص وتقييم متطلبات واشتراطات السلامة والصحة المهنية حسب الخطط الزمنية لعمليات الفحص والتقييم التي تشرف عليها الإدارة العامة للسلامة المهنية في المؤسسة.

وأفاد أن النظام يتضمن جميع عناصر الصحة والسلامة التي يتطلب تحقيقها في البيئة التدريبية، حيث يعمل النظام وفق جدولة زمنية محددة تمكّن مشرفي السلامة والصحة المهنية والقيادات الميدانية من رصد الملاحظات التي يتطلب معالجتها، حيث يمكّن المختصين من قياس مستوى الأداء وإصدار التقارير اللازمة دورياً.