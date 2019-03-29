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مايكروسوفت تصادر 99 موقعا لقراصنة إيران

كتبه صحيفة البلادaccess_time21 / رجب / 1440 هـ      29 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن ــ وكالات

في سلسلة من الإجراءات الأمنية ضد جرائم النظام الايراني عطلت مايكروسوفت 99 موقعا إلكترونيا استخدمها مخترقون لسرقة معلومات حساسة وشن هجمات إلكترونية ضد الوكالات الحكومية والشركات والمستخدمين في واشنطن.

وحصلت مايكروسوفت على موافقة قاضٍ اتحادي في 15 مارس الجاري لتعطيل مواقع اكتشفتها وتعقبها لمدة ست سنوات، وتديرها مجموعة تهديد أطلقت عليها اسم مجموعة “الفسفور”، بينما أطلق عليها خبراء أمنيون “إيه بي تي 35” (APT35)، أو “القطة الجميلة”.

ووفقا لوكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية، قالت مايكروسوفت إن المجموعة، التي كانت تتعقبها منذ عام 2013، حاولت أن تتطفل على الناشطين والصحفيين والمعارضين السياسيين والعاملين في صناعة الدفاع وأخرين في الشرق الأوسط.

وأشارت الشركة في وثائق المحكمة، أن القراصنة فعلوا ذلك عن طريق خداع أشخاص في تلك المؤسسات للنقر على روابط خبيثة مموهة لتشبه العلامات التجارية المعروفة، بما في ذلك منتجات مايكروسوفت، ولينكد إن”، و”أوت لوك”، و”ويندورز”.

من جانبها، قالت أليسون ويكوف، وهي باحثة أمنية في شركة “سيكيور ووركس”ومقرها أتلانتا، إنها واحدة من “مجموعات التهديد الإيراني الأكثر نشاطاً” التي لاحظتها.

واعتبرت أن عملية مايكروسوفت تمثل انتصارا كبيرا باستخدام أسلوب يعرف باسم “الفجوة”، التي تتضمن الاستيلاء على النطاقات العدائية وتحليل حركة المرور الخاصة بها للحماية من الهجمات المستقبلية.

ورفعت شركة مايكروسوفت دعوى قضائية ضد مجموعة القرصنة في محكمة المقاطعة في واشنطن هذا الشهر، ووصفت العملية اختراق بأنها “توضح مهارة وصبر ووصول إلى الموارد”.

ووفقًا للدعوى، فإن البرامج الخبيثة للقراصنة “تعمل بشكل فعال على تحويل نظام ويندوز الموثوق به الذي يحمل علامة مايكروسوفت إلى أداة للخداع والسرقة”.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن المجموعة تحاول عادة التسلل إلى الحسابات الشخصية لأحد الأهداف، وليس حسابات عملهم، وذلك من خلال إغرائهم بالضغط على رابط لموقع ويب مخترق أو فتح مرفقات ضارة.

صحيفة البلاد

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