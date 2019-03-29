الدولية

مالطا تستعيد ناقلة خطفها مهاجرون

كتبه صحيفة البلادaccess_time21 / رجب / 1440 هـ      29 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ رويترز

تمكنت القوات المسلحة في مالطا من استعادة السيطرة على ناقلة صغيرة خطفها مهاجرون بعدما أنقذتهم قبالة ساحل ليبيا. وقال الجيش المالطي في بيان أن جنوده سيطروا على سفينة (إلهيبلو 1) التي تحمل نحو 108 مهاجرين قاموا بخطفها عندما اتضح لهم أنها تعتزم إعادتهم إلى ليبيا.وقال شاهد من “رويترز” إن السفينة وصلت إلى ميناء فاليتا في مالطا، وإن حافلات للشرطة متواجدة في المنطقة بينما يحرس جنود المهاجرين.

وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني قال فى وقت سابق إن بلاده لن تفتح موانئها أمام “مجرمين” ارتكبوا أحد أعمال القرصنة.

وقالت قوات مالطا المسلحة إنها أجرت اتصالا مع القبطان عندما كانت الناقلة تبعد مسافة 30 ميلا بحريا عن سواحل مالطا.وأضافت “القبطان أكد مرارا أنه لا يسيطر على الناقلة وأن عددا من المهاجرين أجبروه وهددوه هو وطاقمه لمواصلة الإبحار إلى مالطا”.

وقال الجيش إن أحد زوارق الدورية التابعة له منع السفينة من دخول المياه الإقليمية قبل أن يصعد فريق عمليات خاصة إلى متنها ويسيطر عليها.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *