مالطا تستعيد ناقلة خطفها مهاجرون

جدة ــ رويترز

تمكنت القوات المسلحة في مالطا من استعادة السيطرة على ناقلة صغيرة خطفها مهاجرون بعدما أنقذتهم قبالة ساحل ليبيا. وقال الجيش المالطي في بيان أن جنوده سيطروا على سفينة (إلهيبلو 1) التي تحمل نحو 108 مهاجرين قاموا بخطفها عندما اتضح لهم أنها تعتزم إعادتهم إلى ليبيا.وقال شاهد من “رويترز” إن السفينة وصلت إلى ميناء فاليتا في مالطا، وإن حافلات للشرطة متواجدة في المنطقة بينما يحرس جنود المهاجرين.

وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني قال فى وقت سابق إن بلاده لن تفتح موانئها أمام “مجرمين” ارتكبوا أحد أعمال القرصنة.

وقالت قوات مالطا المسلحة إنها أجرت اتصالا مع القبطان عندما كانت الناقلة تبعد مسافة 30 ميلا بحريا عن سواحل مالطا.وأضافت “القبطان أكد مرارا أنه لا يسيطر على الناقلة وأن عددا من المهاجرين أجبروه وهددوه هو وطاقمه لمواصلة الإبحار إلى مالطا”.

وقال الجيش إن أحد زوارق الدورية التابعة له منع السفينة من دخول المياه الإقليمية قبل أن يصعد فريق عمليات خاصة إلى متنها ويسيطر عليها.