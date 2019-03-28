المحليات

حظر صيد أسماك “الناجل” و”الطرادي”.. أبريل المقبل

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time20 / رجب / 1440 هـ      28 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : ولاء بارحيم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظر صيد سمك “الناجل” و”الطرادي” على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءاً من الإثنين 25 من رجب 1440 الموافق 1من إبريل 2019م.

وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع، أنّ هدف الحظر، إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعا الشايع الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم

وأكد أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

ابراهيم عبد الغفار

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