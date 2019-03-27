سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 8766.33 نقطة

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 87.45 نقطة ليقفل عند مستوى 8766.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 122 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 46 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخبير ريت, البحر الأحمر, عناية, أميانتيت, وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإنماء, الكابلات, تهامه, أسيج, ووفرة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5% و 2.88% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, الطاير، كيان السعودية, أميانتيت, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الطيار, الإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 7.78 نقطة ليقفل عند مستوى 3650.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 147 صفقة.