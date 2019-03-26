نيوزيلندا تعلن إجراء تحقيق ملكي بمجزرة المسجدين

ولنجتون ــ فرانس برس

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن عن تشكيل لجنة تحقيق ملكية مستقلة في الأحداث التي أدت إلى وقوع الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في 15 مارس مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وقالت في تصريحات للصحفيين بمبنى البرلمان بالعاصمة ولنجتون أنها تريد أن تعرف كيف تمكن مسلح واحد من قتل 50 شخصا.

وقالت “من المهم ألا يترك أي تفصيل دون تمحيصه لمعرفة كيف حصل هذا العمل الإرهابي، وكيف كان بإمكاننا أن نمنع حدوثه”، مشيرة إلى أن التحقيق سيشمل أجهزة الاستخبارات والشرطة. وأضافت أن تشكيل لجنة “ملكية” هي الرد الملائم على هذا الهجوم، والمعروف أن اللجان الملكية تكون مستقلة، وعادة ما تخصص للأمور ذات الأهمية العامة الكبرى في نيوزيلندا. وجاءت تصريحات رئيسة الوزراء مع بدء وصول جثمانين اثنين إلى الهند من ضحايا الهجوم الارهابي لتنطلق بذلك عملية إعادة جثامين ضحايا المجزرة الأجانب إلى بلادهم.