الدولية

نيوزيلندا تعلن إجراء تحقيق ملكي بمجزرة المسجدين

كتبه صحيفة البلادaccess_time18 / رجب / 1440 هـ      26 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

ولنجتون ــ فرانس برس

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن عن تشكيل لجنة تحقيق ملكية مستقلة في الأحداث التي أدت إلى وقوع الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في 15 مارس مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وقالت في تصريحات للصحفيين بمبنى البرلمان بالعاصمة ولنجتون أنها تريد أن تعرف كيف تمكن مسلح واحد من قتل 50 شخصا.

وقالت “من المهم ألا يترك أي تفصيل دون تمحيصه لمعرفة كيف حصل هذا العمل الإرهابي، وكيف كان بإمكاننا أن نمنع حدوثه”، مشيرة إلى أن التحقيق سيشمل أجهزة الاستخبارات والشرطة. وأضافت أن تشكيل لجنة “ملكية” هي الرد الملائم على هذا الهجوم، والمعروف أن اللجان الملكية تكون مستقلة، وعادة ما تخصص للأمور ذات الأهمية العامة الكبرى في نيوزيلندا. وجاءت تصريحات رئيسة الوزراء مع بدء وصول جثمانين اثنين إلى الهند من ضحايا الهجوم الارهابي لتنطلق بذلك عملية إعادة جثامين ضحايا المجزرة الأجانب إلى بلادهم.

صحيفة البلاد

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